Под Вологдой 4 человека погибли при лобовом столкновении автомобилей

Сегодня, 08:38

Александр Зуев

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Под Вологдой 4 человека погибли при лобовом столкновении автомобилей

В ночь на воскресенье (около 2:00) на трассе в Вологодской области произошло ДТП: столкнулись две иномарки – Ford Focus и Nissan Almera. Все находившиеся в «Ниссане» погибли. Личность одного из них не установлена. Предварительно, в ДТП виноват водитель «Форда», выехавший на «встречку». Место аварии – 676-й км автодороги Архангельск – Москва.  

Среди погибших в «Ниссане» водитель 1997 г. рождения, две женщины 1997-го и 1975 г. рождения, а также мужчина, не имевший при себе документов. Его личность устанавливается. 

В автомобиле «Форд» погибших нет. Водитель и пассажиры оправлены в больницу для медобследования, сообщает РИА Новости.

Вологодская область ДТП жертвы

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