В Омске маршрутка столкнулась с КамАЗом

В Омске около восьми утра городская маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ. ДТП произошло близ Ленинградской площади. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя микроавтобуса. На место выехали полицейские, спасатели и машины скорой помощи.
На момент аварии в салоне маршрутки находилось 10 человек. За помощью к медикам обратились семеро. Шесть пассажиров госпитализированы. У двоих – переломы. Остальные отделались легкими травмами.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по окончании проверки.
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