В Омске маршрутка столкнулась с КамАЗом

Сегодня, 10:27

Александр Зуев

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В Омске маршрутка столкнулась с КамАЗом

В Омске около восьми утра городская маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ. ДТП произошло близ Ленинградской площади. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя микроавтобуса. На место выехали полицейские, спасатели и машины скорой помощи. 

 

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса «Форд Транзит» (маршрут №225 «Летное училище-СТЦ Мега»), мужчина 1971 г.р., двигаясь по Ленинградскому мосту, допустил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ под управлением мужчины 1973 г.р.», – говорится в релизе управления МВД. 

На момент аварии в салоне маршрутки находилось 10 человек. За помощью к медикам обратились семеро. Шесть пассажиров госпитализированы. У двоих – переломы. Остальные отделались легкими травмами. 

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по окончании проверки.

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