В Белгородской области мужчина убил своего начальника из-за невыплаченной зарплаты

Сегодня, 09:08

Александр Зуев

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В Белгородской области мужчина убил своего начальника из-за невыплаченной зарплаты

Полиция задержала в Старом Осколе (Белгородская обл.) 27-летнего мужчину, подозреваемому в убийстве и совершении нескольких краж. По версии следователей, задержанный убил своего начальника из-за невыплаченной своевременно зарплаты. 

Мужчина несколько месяцев проработал в городском парке развлечений, выполняя обязанности монтажника и оператора. При этом трудовой договор с работодателем заключен не был. 

«Работодатель не выплатил ему зарплату, и он решил отомстить. Вечером 11 мая 2019 года около Дворца спорта в Старом Осколе он проколол шины автомобиля работодателя и решил похитить у него деньги и ценности. Для этого он дождался хозяина машины, подкрался к нему и ударил куском металлической арматуры по голове», – говорится в сообщении управления СКР. 

Мужчина обыскал потерявшего сознание бывшего начальника, похитив у него барсетку с деньгами и банковской картой. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице. 

Позже подозреваемый обворовал в Старом Осколе два частных дома. Он был задержан в декабре, после использования украденной банковской карты, привязав оплату к номеру своего телефона. 

В настоящее время задержанный находится под стражей. Расследование продолжается.

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