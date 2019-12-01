В Белгородской области мужчина убил своего начальника из-за невыплаченной зарплаты

Полиция задержала в Старом Осколе (Белгородская обл.) 27-летнего мужчину, подозреваемому в убийстве и совершении нескольких краж. По версии следователей, задержанный убил своего начальника из-за невыплаченной своевременно зарплаты.
Мужчина несколько месяцев проработал в городском парке развлечений, выполняя обязанности монтажника и оператора. При этом трудовой договор с работодателем заключен не был.
Мужчина обыскал потерявшего сознание бывшего начальника, похитив у него барсетку с деньгами и банковской картой. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице.
Позже подозреваемый обворовал в Старом Осколе два частных дома. Он был задержан в декабре, после использования украденной банковской карты, привязав оплату к номеру своего телефона.
В настоящее время задержанный находится под стражей. Расследование продолжается.
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