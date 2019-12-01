В Воронеже на крыше автомобиля нашли смертельно раненую молодую девушку

Сегодня, 22:40

Виталий Фетисов

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В Воронеже на крыше автомобиля нашли смертельно раненую молодую девушку

В ночь на пятницу, 27 декабря, в Воронеже местные жители одной из многоэтажек по улице Республиканской на крыше иномарки, припаркованной во дворе дома, обнаружили молодую девушку с многочисленными травмами. Они сразу же вызвали скорую помощь, которая незамедлительно госпитализировала пострадавшую в больницу.
К сожалению, утром 19-летняя девушка умерла в лечебном учреждении.

Причиной смерти горожанки стали травмы, характерные для падения с высоты.

Врачи диагностировали у местной жительницы перелом основания черепа, а также многочисленные разрывы внутренних органов.

По факту смерти девушки представители СКР проводят доследственную проверку.

По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.

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