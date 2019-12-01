В Омске нашли обезглавленное тело мужчины, ранее сообщившего о подброшенных наркотиках

В Омске на ж/д путях обнаружен обезглавленный труп Дмитрия Федорова, 25-ти лет, подозреваемого в продаже наркотиков. Ранее он опубликовал в Сети видео, в котором сообщил, что уголовное дело против него сфабриковано полицейскими, подбросившими при задержании ему в карманы несколько доз с наркотическим веществом, сообщает Лента.ру .

Он обратился к пользователям с просьбой предать этот факт огласке, поскольку от «беспредела» не застрахован никто.

Между тем адвокату погибшего в полиции сообщили, что рассматривают несколько версий случившегося, в том числе самоубийство. Занимаются делом следователи из СУ на транспорте.