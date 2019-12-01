Летевший в Минск Иракский самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Пассажирский самолет, летевший в столицу Беларуси из Багдада, резко изменил курс и приземлился в Ростове-на-Дону. Посадка прошла штатно. В аэропорту Платов на запрос ТАСС сообщили, что экстренная посадка связана с техническим состоянием машины. Пострадавших нет.

«В 11:18 мск совершил посадку по техническим причинам», – сообщили агентству в пресс-службе.

Речь идет о лайнере Airbus A321 «Иракских авиалиний». Сколько человек находилось на борту, не сообщается.

Ранее в пятницу собеседник издания в ростовских экстренных службах пояснил, что экстренное приземление лайнера была вызвано неисправностью автопилота. Как долго продлится ремонт, источник не уточнил. В настоящее время выясняется, насколько серьезна неисправность.