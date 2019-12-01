В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку

В полиции Петербурга рассказали об изнасиловании 25-летней петербурженки таксистом.

Девушка сообщила, что 22 декабря у «Гранд-отеля» на Михайловской улице ее изнасиловал таксист. Ей после произошедшего понадобилась медицинская помощь. Она обратилась в травмпункт Кировского района и была госпитализирована в Городскую больницу №26 с подозрением на сотрясение головного мозга, передает издание Конкретно.

Пациентку опросили сотрудники полиции. Она рассказала, что водитель такси напал на нее, поскольку не захотел брать у нее деньги. Мужчина ударил пассажирку по голове и принудил к оральному сексу.

Девушка сообщила информацию о том, в каком автомобиле находилась, когда на нее напали. По ее словам, это был автомобиль Renault Logan с петербургскими номерами.

При этом правоохранители пытаются выяснить также чем занималась пострадавшая. Они подозревают, что девушка не просто так крутилась у отеля с иностранцами. К тому же полиции о произошедшем стало известно через несколько дней, поскольку сама она не торопилась с заявлением о нападении.