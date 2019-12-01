В Краснодарском крае задержали «медиков», лечивших варикоз матрасами

Сегодня, 12:09

Александр Зуев

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В Краснодарском крае задержали «медиков», лечивших варикоз матрасами

На Кубани задержали троих лжеврачей, лечивших варикоз у своих пациентов с помощью матрасов и подушек. В конце прошлого года сообщалось о пресечении деятельности в том же регионе двух медицинских центров. Ущерб, нанесенный аферистами гражданам, составил более 50-ти млн. рублей. 

Задержанные накануне были из той же компании. 

«В рамках предварительного расследования… установлены и задержаны еще трое подозреваемых в мошенничестве», – приводит РИА Новости сообщение МВД РФ. 

Согласно информации, мошенники сначала приглашали людей на бесплатные обследования, а затем начинали «лечить» варикоз, «диагностированный» у всех пациентов без исключения. В качестве «лекарства» им навязывали покупку дорогущих и бесполезных «специальных» матрасов, подушек и материалов для повязок. 

Задержанные успели «полечить» более 200 человек, причинив им ущерб на 18 млн. рублей. В настоящее время все трое находятся под стражей.

Краснодарский край лжеврачи варикоз

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