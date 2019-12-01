Названо количество выживших в крушении самолета в Казахстане

Сегодня, 09:14

Александр Зуев

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Названо количество выживших в крушении самолета в Казахстане

Согласно последней информации из Казахстана, за которой в онлайн-режиме следит РИА Новости, из алма-атинского аэропорта, где произошло крушение пассажирского лайнера Fokker-100, в больницы доставили 66 человек. Госпитализированы – 50, из них 12 поступили в тяжелом состоянии. Многим требуется операция. 

Количество жертв увеличилось до 15-ти. Известно, что один пилот скончался. О судьбе остальных членов экипажа пока не сообщается. 

Напомним, катастрофа произошла в пятницу утром. Сразу после взлета машина рухнула на землю и столкнулась с капитальным строением. 

Президент республики обещал жестко наказать всех, кто причастен к аварии.

Казахстан авиакатастрофа

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