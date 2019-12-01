В Казахстане при взлете разбился пассажирский Fokker 100

Сегодня, 07:24

Александр Зуев

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В Казахстане при взлете разбился пассажирский Fokker 100

В пятницу около половины восьмого утра пассажирский самолет казахстанского авиаперевозчика Bek Air потерпел аварию: сразу после взлета из аэропорта Алма-Аты машина потеряла высоту и пробила бетонный забор и врезалась в 2-этажное капитальное строение. 

По данным РИА Новости, в самолете в общей сложности находились 100 человек, в том числе пятеро членов экипажа. По предварительным данным, 14 пассажиров погибли, 12 пострадали. Лайнер разрушился полностью, о возгорании не сообщается. На месте крушения работают спасатели. Граждан РФ на борту не было. 

«27 декабря в 7.22 (4.22 мск) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением», – говорится в сообщении. 

Согласно информации, рейс выполнял самолет Fokker-100 голландского производства. Их выпуск прекращен в 1997-м. На борт может взять 107 пассажиров.

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