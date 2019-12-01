Под Воронежем неизвестные заложили взрывчатку в машину главы района

В четверг утром совершено покушение на главу Рамонского района (Воронежская обл.) Николая Фролова. Неизвестные заложили в его автомобиль безоболочное взрывное устройство. Чиновник получил травмы. Его жизни ничего не угрожает, сообщают "Вести Воронеж ".

Инцидент произошел возле дома Фролова, когда он прогревал свой внедорожник. Очевидцем взрыва стал его отец. Пострадавший госпитализирован с ранениями ног. Правоохранители изначально рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе неисправность машины (взрыв бензина, газа) и покушение с помощью самодельного устройства.

Позже стало известно, что экспертами обнаружены следы взрывчатки. Основной стала версия покушения. Расследование продолжается.