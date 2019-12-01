В Норильске арестован прокурор, подозреваемый в коррупции

Сегодня, 09:48

Александр Зуев

0

Image
В Норильске арестован прокурор, подозреваемый в коррупции

Норильский суд по ходатайству следствия арестовал исполняющего обязанности прокурора города Гутаева, подозреваемого в неоднократном получении взяток, передает ТАСС со ссылкой на сообщение краевого суда. Ранее источники в прокуратуре подтвердили факт задержания Гутаева. 

«Суд принял избрать меру пресечения Гутаеву содержание под стражей сроком на два месяца, с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года», – говорится в сообщении. 

По словам собеседников агентства, прокурору вменяется несколько эпизодов получения взяток. Гутаев был задержан с поличным во время мероприятий по последнему эпизоду. За какие услуги глава городской прокуратуры получал «подарки», не уточняется. Следствие продолжается. 

Гутаев родом из Шали (Чечня), год рождения – 1987-й. Младший советник юстиции. Назначен и.о. прокурора в прошлом году.

Норильск прокурор арест

Лента

Порошенко и десятки других депутатов Рады оштрафованы за прогулы

Сегодня, 12:38

Саудовская Аравия подняла возрастную планку вступления в брак

Сегодня, 12:02

BMW отзывает около 19 тысяч премиальных автомобилей в России

Сегодня, 12:01

Районные власти в Башкирии поселили бабушку в аварийной школе

Сегодня, 11:25

Осторожно! Воруют контент: kfaktiv.ru, drive-land.net, foto-volos.ru, tom3.ru, tppchita.ru, griskomed.ru, stportal.ru

Сегодня, 11:08

Своды Нотр-Дама могут рухнуть из-за строительных лесов

Сегодня, 10:50

В Чехии стартует МЧМ-2020 по хоккею

Сегодня, 10:50

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle