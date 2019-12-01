В нижегородской психиатрической больнице вспыхнул пожар

В ночь на четверг в одном из корпусов психбольницы в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар, очагом возгорания стала шахта лифта. Из здания были экстренно эвакуированы более 140 больных и медицинских работников. Все разместились в соседнем корпусе.
Подоспевшие пожарные предотвратили распространения огня. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около часа. Утром, после проветривания помещений, больные вернулись в свои палаты. Пострадавших нет.
В тушении были задействованы значительные силы – более 20-ти единиц специальной техники и 100 спасателей МЧС. Причины пожара устанавливаются.
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