В нижегородской психиатрической больнице вспыхнул пожар

Сегодня, 09:09

Александр Зуев

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В нижегородской психиатрической больнице вспыхнул пожар

В ночь на четверг в одном из корпусов психбольницы в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар, очагом возгорания стала шахта лифта. Из здания были экстренно эвакуированы более 140 больных и медицинских работников. Все разместились в соседнем корпусе. 

«В 01.23 в лифтовой шахте между 3 и 4 этажами 5-этажной клинической психиатрической больницы №1 на улице Ульянова возник пожар. Из здания был эвакуирован 141 человек, в том числе 128 пациентов», – рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. 

Подоспевшие пожарные предотвратили распространения огня. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около часа. Утром, после проветривания помещений, больные вернулись в свои палаты. Пострадавших нет. 

В тушении были задействованы значительные силы – более 20-ти единиц специальной техники и 100 спасателей МЧС. Причины пожара устанавливаются.

Нижний Новгород психбольница пожар

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