Во Франции группа вооруженных лиц в масках открыла стрельбу по прохожим

Накануне вечером в Безансоне (Франция) трое или четверо неизвестных в масках, вооруженных автоматическим оружием, открыли огонь по прохожим. Произведя несколько коротких очередей, преступники бросились бежать, и через мгновение их подобрали сообщники на мотоциклах.

В результате 3 человека получили ранения, в том числе 15-летний подросток. Один из пострадавших, 34-летний мужчина, получил несколько пуль в грудь, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 15 стреляных гильз калибра 5,65 мм и неразорвавшуюся гранату под припаркованной рядом машиной. Полиция предполагает, что стрельба связана с разборками наркогруппировок. Ведется поиск преступников сообщает France Bleu .