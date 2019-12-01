Во Франции группа вооруженных лиц в масках открыла стрельбу по прохожим

Сегодня, 07:45

Александр Зуев

0

Image
Во Франции группа вооруженных лиц в масках открыла стрельбу по прохожим

Накануне вечером в Безансоне (Франция) трое или четверо неизвестных в масках, вооруженных автоматическим оружием, открыли огонь по прохожим. Произведя несколько коротких очередей, преступники бросились бежать, и через мгновение их подобрали сообщники на мотоциклах. 

В результате 3 человека получили ранения, в том числе 15-летний подросток. Один из пострадавших, 34-летний мужчина, получил несколько пуль в грудь, его состояние оценивается как крайне тяжелое. 

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 15 стреляных гильз калибра 5,65 мм и неразорвавшуюся гранату под припаркованной рядом машиной. Полиция предполагает, что стрельба связана с разборками наркогруппировок. Ведется поиск преступников сообщает France Bleu.

Франция стрельба

Лента

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Сегодня, 08:38

Российские военные заняли оставленный американцами опорный пункт близ сирийской Ракки

Сегодня, 08:13

Во Франции группа вооруженных лиц в масках открыла стрельбу по прохожим

Сегодня, 07:45

Sony не в состоянии удовлетворить спрос на сенсоры камер

Вчера, 22:53

Названы 7 причин, из-за которых живот может быть вздутым

Вчера, 22:52

Президент Турции ищет в Ливии ЧВК «Вагнера» и прячет ЧВК SADAT

Вчера, 22:51

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Вчера, 19:32

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle