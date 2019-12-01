В Калужской области физрука задержали за сбыт наркотиков

За преподавателем физкультуры одной из обнинских школ (Калужская обл.) правоохранители пришли прямо в школу. Педагог подозревается в сбыте наркотических веществ. По данным полицейских, он и его сообщники делали закладки с дозами у подъездов многоквартирных домов.

Одну из таких закладок сумели задокументировать оперативники отдела по контролю за наркотиками. Мужчину задержали в понедельник, а в среду он был арестован судом, сообщает РЕН.ТВ .

Ранее в среду сообщалось о задержании в Подмосковье за сбыт наркотиков женщины, у которой при себе находилось более полутора килограммов героина. Женщина приехала в Московскую область из одной из стран СНГ.