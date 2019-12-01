Два жителя Забайкалья убили и расчленили своего несовершеннолетнего знакомого

В Агинском районе (Забайкальский край) полицейские задержали двух парней, которым едва минуло 18 лет, по подозрению в убийстве своего несовершеннолетнего знакомого. Пытаясь скрыть содеянное, они расчленили тело погибшего и спрятали его в разных местах.
Родственники убитого сообщили в полицию о его исчезновении 16 декабря. В ходе проверочных мероприятий полицейские убедились в криминальном характере исчезновения юноши. После возбуждения дела к расследованию приступила следственно-оперативная группа.
Через несколько дней работы следователи установили причастность двух местных жителей к совершенному преступления. Задержанные свою вину признали полностью и указали места, где спрятали части тела потерпевшего. Дома у них обнаружены предметы и вещества, приобщенные к делу в качестве доказательств. Расследование продолжается.
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