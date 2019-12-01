Два жителя Забайкалья убили и расчленили своего несовершеннолетнего знакомого

В Агинском районе (Забайкальский край) полицейские задержали двух парней, которым едва минуло 18 лет, по подозрению в убийстве своего несовершеннолетнего знакомого. Пытаясь скрыть содеянное, они расчленили тело погибшего и спрятали его в разных местах.

«По данным следствия, 11 декабря 2019 года в поселке Агинское обвиняемые в ходе ссоры избили своего 17-летнего знакомого, а затем вывезли на автомашине в лес, где убили, нанеся поочерёдно несколько ударов ножом. После этого бросили тело и уехали. На следующий день они вернулись на место убийства, где для сокрытия следов совершённого преступления, расчленили тело топором, вывезли и спрятали его в нескольких местах», – говорится в релизе управления СКР.

Родственники убитого сообщили в полицию о его исчезновении 16 декабря. В ходе проверочных мероприятий полицейские убедились в криминальном характере исчезновения юноши. После возбуждения дела к расследованию приступила следственно-оперативная группа.

Через несколько дней работы следователи установили причастность двух местных жителей к совершенному преступления. Задержанные свою вину признали полностью и указали места, где спрятали части тела потерпевшего. Дома у них обнаружены предметы и вещества, приобщенные к делу в качестве доказательств. Расследование продолжается.