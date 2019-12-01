В Индонезии число погибших пассажиров сорвавшегося в пропасть автобуса достигло 28-и

Накануне во второй половине дня в провинции Южная Суматра (Индонезия) в пропасть с 80-метровой высоты сорвался пассажирский автобус. К ночи того же дня удалось найти в реке, куда упал автобус, и извлечь из салона 24 тела. В среду работы продолжились, обнаружены еще 4 трупа.

Всего в автобусе было около 37 человек. Точное число неизвестно, поскольку официальных документов, указывающих на количество пассажиров попросту не существует. По данным агентства Antara , выжили 15 человек. Вместе с обнаруженными телами – это уже 43 человека. Так что поисковые работы будут продолжены.

О причинах катастрофы пока не сообщается, расследование продолжается.