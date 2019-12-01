В Череповецком районе тело заводчицы собак нашли в гараже рецидивиста

Сегодня, 12:15

Виталий Фетисов

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В Череповецком районе тело заводчицы собак нашли в гараже рецидивиста

В деревне Большой Двор Череповецкого района (Вологодская область) 36-летняя заводчица собак 7 декабря вышла из дома и без вести пропала.

Найти подозреваемого в убийстве следователям помогли волонтеры поискового отряда «Азимут». Местный житель рассказал им, что в деревне есть экс-заключенный, который отбивал наказание за изнасилование. Мужчина вышел на свободу в 2015 году.

Генетическая экспертиза подтвердила, что следы крови, обнаруженные в машине бывшего сидельца, принадлежат пропавшей женщине. Рецидивист признался в убийстве, написав явку с повинной.

Тело женщины нашли в его гараже. Преступник связал и задушил свою жертву.

По данному факту СУ СК РФ по Вологодской области возбуждено уголовное дело.

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