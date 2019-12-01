В Сети появились фото с места жесткой посадки Ми-8

В среду в Красноярском крае при взлете под порывом ветра завалился набок гражданский Ми-8, который должен был доставить на вахту бригаду рабочих из населенного пункта Байкит. Машина получила значительные повреждения. Шесть человек пострадали, состояние одного из них тяжелое. Среди пострадавших – командир вертолета.

«Пострадавших шесть. Из них четырех осматривают врачи, двух человек оперируют. У большинства пострадавших средняя степень тяжести, в основном – это переломы», – рассказали РИА Новости в местном Минздраве.

Владелец вертолета компания «КрасАвиа». У машины после аварии разбита носовая часть, смяты лопасти винтов, сломана носовая балка. Возгорания вертолета не допущено.

На месте работают следственная бригада и спасатели. Выясняются обстоятельства ЧП. Для ликвидации последствий аварии задействовано 5 единиц техники.