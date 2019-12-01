В Москве неизвестные украли из банкомата более 7,4 млн рублей

В ночь на вторник злоумышленники взломали банкомат в магазине, расположенном по ул. Радужная в Новой Москве, и похитили из сейфовых кассет 7, 4 млн. рублей. О взломе стало известно только днем, после того как в полицию обратился представитель одного из московских банков.

«В магазине на улице Радужной, дом 13 двое неизвестных неустановленным предметом повредили панель и сейфовые кассеты банкомата, совершив кражу 7 млн 397 тыс. 700 рублей», – цитирует ТАСС сообщение столичного главка МВД.

Преступники скрылись. Их поиском и выяснением обстоятельств произошедшего занимаются следователи и сотрудники уголовного розыска. В СКР возбудили дело по статье УК «Кража».

Ранее на юге Москвы двое мужчин и женщина, угрожая ножом работникам магазина, похитили из торгового зала шоколад на сумму более 2-х тыс. руб.