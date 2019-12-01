Женщина, оставившая в горящем доме своих детей, получила 3 года колонии-поселения

Юргамышский районный суд (Курганская обл.) признал местную жительницу виновной в гибели ее трех малолетних детей, заживо сгоревших в частном доме. Пожар возник из-за использования обогревателя кустарного производства.

Трагедия произошла почти год назад – в январе 2019-го. На ночь многодетная мать включила самодельный обогреватель и уснула. Проснулась, когда огонь уже охватил большую часть комнаты. Женщина бросилась на улицу, даже не попытавшись спасти своих детей. Когда приехали пожарные, спасать уже было некого.

За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, женщина получила 3 года колонии поселения, сообщает Курган.ру .