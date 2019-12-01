В Подмосковье злоумышленник порезал шины у 76 автомобилей

Сегодня, 07:42

Александр Зуев

0

Image
В Подмосковье злоумышленник порезал шины у 76 автомобилей

В Подольске (Московская обл.) удалось задержать «автомобильного маньяка», который за пару часов проколол шины у 76-ти автомобилей. Действовал неизвестный сосредоточенно и ни на что не отвлекался. Орудуя охотничьим ножом, он не просто прокалывал шины, а делал разрезы пошире, чтобы уж наверняка. 

Мужчина просто шел вдоль припаркованных на ночь машин и резал, ни на что не отвлекаясь. Он даже не повернулся, когда рядом с ним вдребезги разлетелся горшок с цветком, запущенный из окна одним проснувшихся хозяев. В общем, пока ехала вызванная жильцами полиция, он успел поставить на обода 76 машин. 

По данным РЕН.ТВ, злоумышленником оказался 46-летний мужчина. За что он объявил вендетту автомобилям, пока неясно. Сейчас с ним работают правоохранители.

Подольск автомобили шины

Лента

Чиновников могут пересадить на такси

Сегодня, 08:49

Медики назвали тревожные симптомы появления рака в молодом возрасте

Сегодня, 08:33

Женщина, оставившая в горящем доме своих детей, получила 3 года колонии-поселения

Сегодня, 08:21

В Подмосковье злоумышленник порезал шины у 76 автомобилей

Сегодня, 07:42

Лера Кудрявцева из-за лопнувшего импланта перенесла экстренную операцию

Сегодня, 01:22

Врачи рассказали, как защитить поджелудочную от панкреатита в новогодние праздники

Сегодня, 01:16

31 декабря канал Россия-1 покажет отреставрированную версию фильма «Ирония Судьбы, или С легким паром!»

Вчера, 22:34

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle