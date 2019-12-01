В Краснодарском крае неудачливый грабитель поджег в магазине кассу

Сегодня, 15:03

Александр Зуев

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В Краснодарском крае неудачливый грабитель поджег в магазине кассу

В населенном пункте Стародеревянковская (Краснодарский край) неизвестный мужчина, пришедший в магазин с небольшой канистрой, потребовал от кассира всю выручку, находившуюся на тот момент в кассовом аппарате. Женщина ответила отказом и, заблокировав аппарат, ушла в подсобное помещение. 

Тогда раздосадованный грабитель решил отомстить: облил кассу бензином из своей канистры и поджег. В итоге из магазина эвакуировали 15 человек. Подоспевшие затем спасатели возгорание ликвидировали. Однако в результате горения пластика всё помещение покрылось черным налетом. Половину продуктов пришлось списать. 

Самого поджигателя поймали в трех кварталах от магазина. Сейчас он находится под стражей, сообщает РЕН.ТВ.

Краснодарский край магазин поджог

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