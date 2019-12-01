В Москве на мусорной площадке обнаружено тело женщины с пакетом на голове

Сегодня, 13:48

Александр Зуев

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В Москве на мусорной площадке обнаружено тело женщины с пакетом на голове

В Басманном районе столицы близ жилых домов на площадке для мусорных контейнеров обнаружено тело женщины со связанными руками и ногами, с полиэтиленовым пакетом на голове. Личность погибшей установлена – потерпевшая проживала в одном из соседних домов в коммунальной квартире. Местные жители часто видели ее в нетрезвом состоянии.

  

«Утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны», – приводит РИА Новости сообщение управления СКР. 

В убийстве 52-летней женщины подозревается ее родной брат. По некоторым данным, между ними существует застарелый конфликт. Соседи слышали, что этой ночью между ними произошел очередной конфликт. Мужчина задержан, возбуждено дело по статье УК «Убийство».

Москва убийство

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