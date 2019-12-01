В Москве на мусорной площадке обнаружено тело женщины с пакетом на голове

В Басманном районе столицы близ жилых домов на площадке для мусорных контейнеров обнаружено тело женщины со связанными руками и ногами, с полиэтиленовым пакетом на голове. Личность погибшей установлена – потерпевшая проживала в одном из соседних домов в коммунальной квартире. Местные жители часто видели ее в нетрезвом состоянии.
В убийстве 52-летней женщины подозревается ее родной брат. По некоторым данным, между ними существует застарелый конфликт. Соседи слышали, что этой ночью между ними произошел очередной конфликт. Мужчина задержан, возбуждено дело по статье УК «Убийство».
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