В Петербурге произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Один человек погиб

Сегодня, 12:56

Александр Зуев

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В Петербурге произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Один человек погиб

Во вторник утром в Петербурге близ метро «Беговая» (пересечение Савушкина и Туристской) столкнулись две иномарки – Hyundai и Peugeot. От удара южнокорейский автомобиль вылетел на остановку и протаранил автобус. Также повреждения получила маршрутка. 

ДТП произошло около 8 часов утра. В результате пострадали находившиеся в иномарках пассажиры: один скончался на месте, еще три человека получили травмы. Сейчас они находятся в больнице, состояние одного из них тяжелое. 

Движение на данном участке улицы приостановлено. На месте работают правоохранители и спасатели. Принимаются меры к ликвидации последствий ДТП, сообщают «Питерские заметки».

Петербург ДТП пострадавшие

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