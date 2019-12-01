В петербургском суде покончил с собой мужчина, обвиняемый в изнасиловании

Сегодня, 12:16

Александр Зуев

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В петербургском суде покончил с собой мужчина, обвиняемый в изнасиловании

Накануне в одном из петербургских судов в комнате для арестованных конвойные обнаружили труп 40-летнего мужчины с перерезанным горлом, которому перед этим продлили срок содержания под стражей. Он обвиняется в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и причинением потерпевшей увечий. 

После продления ареста мужчину закрыли в специальной комнате, откуда его должен был забрать конвой для доставки в СИЗО. 

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – приводит REGNUM сообщение ведомства.

 С использованием каких предметов обвиняемому удалось свести счеты с жизнью, не уточняется. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Петербург обвиняемая труп

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