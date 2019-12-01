На Дальнем Востоке разбился истребитель Су-57 (Т-50)

В Хабаровском крае близ города Комсомольск-на-Амуре разбился опытный образец истребителя Т-50, принадлежащий предприятию-изготовителю (КнААЗ), передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Власти региона сообщение подтвердили.

Согласно информации, пилот не пострадал – он успел катапультироваться. Позже летчик был эвакуирован вертолетом Ми-8. О жертвах и разрушениях на земле не сообщается. Машина упала в сотни километрах от заводского аэродрома Дзёмги. Причины аварии пока неизвестны.

Это третий инцидент с истребителями (летными прототипами) данного вида: в 2011 году – поломка при разгоне, в 2014-м – загорание в двигателе.