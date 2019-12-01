На Дальнем Востоке разбился истребитель Су-57 (Т-50)

Сегодня, 07:33

Александр Зуев

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На Дальнем Востоке разбился истребитель Су-57 (Т-50)

В Хабаровском крае близ города Комсомольск-на-Амуре разбился опытный образец истребителя Т-50, принадлежащий предприятию-изготовителю (КнААЗ), передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Власти региона сообщение подтвердили. 

Согласно информации, пилот не пострадал – он успел катапультироваться. Позже летчик был эвакуирован вертолетом Ми-8. О жертвах и разрушениях на земле не сообщается. Машина упала в сотни километрах от заводского аэродрома Дзёмги. Причины аварии пока неизвестны. 

Это третий инцидент с истребителями (летными прототипами) данного вида: в 2011 году – поломка при разгоне, в 2014-м – загорание в двигателе.

Т-50 истребитель авария

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На Дальнем Востоке разбился истребитель Су-57 (Т-50)

Сегодня, 07:33

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