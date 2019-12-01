Белорусские пограничники со стрельбой задержали россиян, пробиравшихся в Евросоюз

Пограничники в Гродненской области (Беларусь) на прошлой неделе предотвратили два случая незаконного перехода государственной границы россиянами, пытавшимися пробраться на территорию Польши.

Первый случай произошел 19 декабря. На сработку сигнализации выехала тревожная группа, которая обнаружила двух мужчин, идущих в сторону Польши. Требование пограничников остановится нарушители проигнорировали, в связи с чем военнослужащим пришлось применить оружие – сделаны предупредительные выстрелы в воздух.

Мужчины (1985 и 1986 гг. р.) оказались гражданами РФ.

«У задержанных были изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. Со слов «путешественников», они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз», – говорится в сообщении пограничного комитета Беларуси.

Второе задержание проведено 21 декабря. На этот раз был задержан один человек, также гражданин России. Обошлось без стрельбы. Цель задержанного оригинальностью не отличалась – он тоже искал «лучшей жизни».

Нарушителям грозит депортация из Беларуси с запретом въезда на 5 лет.