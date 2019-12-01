Житель Оренбургской области оборудовал в гараже мастерскую по изготовлению боевого оружия

ФСБ совместно с уголовным розыском МВД провели задержание жителя Оренбуржья, оборудовавшего в гараже цех по переделке охолощенного оружия в боевое. Также он использовал помещение гаража для хранения стрелкового оружия, боеприпасов к нему и гранат.

«При обысках в гараже и квартире подозреваемого изъято четыре автомата Калашникова, ручной пулемет, пистолет ТТ, ручные оборонительные гранаты и комплектующие, более 9 тысяч патронов. Все изъятое оружие пригодно для стрельбы», – говорится в сообщении МВД РФ.

Также оперативниками изъято оборудование, в том числе сверлильный и токарный станки. Возбуждено дело по ст.ст. 222 и 223 УК (приобретение, изготовление, хранение, сбыт оружия).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению – поставщиков оружия и комплектующих, покупателей и возможных сообщников.