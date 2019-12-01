Тракторист, убивший рабочих в Новой Москве, объяснил свои действия

Сегодня, 13:52

Александр Зуев

0

Image
Тракторист, убивший рабочих в Новой Москве, объяснил свои действия

Накануне стало известно об обнаружении в Новой Москве дух трупов. Их тела со следами прижизненных повреждений были найдены в колодце. Ими оказались временные сотрудники дорожной службы, задействованные в уборке дорог. Оба приехали в Москву на заработки из других регионов РФ. Позже был задержан их коллега – 75-летний водитель погрузчика из Пензенской области. 

В ходе следствия мужчина признался, что заснул во время работы и не заметил, как наехал на рабочих. Затем, увидев, что натворил, испугался. Дотащил тела до ближайшего ливневого колодца и сбросил их вниз. Отсутствие рабочих заметил бригадир на утренней пересменке, сообщает РЕН.ТВ

Теперь мужчине грозит несколько лет колонии.

Москва тракторист убийство колодец

Лента

Мэр Новосибирска ответил тем, кто увидел в форме катка нечто неприличное

Сегодня, 17:44

Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Заворотнюк

Сегодня, 17:09

Белорусские пограничники со стрельбой задержали россиян, пробиравшихся в Евросоюз

Сегодня, 17:02

Медведев поручил правительству подготовить ответные меры на американские санкции

Сегодня, 16:30

Житель Оренбургской области оборудовал в гараже мастерскую по изготовлению боевого оружия

Сегодня, 16:03

В Совфеде прокомментировали призыв Порошенко ввести санкции на поставки газа из РФ

Сегодня, 15:21

Олимпийского чемпиона удивило молчание российских спортсменов после санкций WADA

Сегодня, 14:54

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle