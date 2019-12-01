Тракторист, убивший рабочих в Новой Москве, объяснил свои действия

Накануне стало известно об обнаружении в Новой Москве дух трупов. Их тела со следами прижизненных повреждений были найдены в колодце. Ими оказались временные сотрудники дорожной службы, задействованные в уборке дорог. Оба приехали в Москву на заработки из других регионов РФ. Позже был задержан их коллега – 75-летний водитель погрузчика из Пензенской области.

В ходе следствия мужчина признался, что заснул во время работы и не заметил, как наехал на рабочих. Затем, увидев, что натворил, испугался. Дотащил тела до ближайшего ливневого колодца и сбросил их вниз. Отсутствие рабочих заметил бригадир на утренней пересменке, сообщает РЕН.ТВ .

Теперь мужчине грозит несколько лет колонии.