В Челябинске арестован мужчина, убивший месячного сына из-за плача

Челябинский суд арестовал местного жителя, задержанного по подозрению в убийстве грудного ребенка. Нетрезвый 29-летний отец пришел в бешенство после того, как все его попытки успокоить плакавшего сына не увенчались успехом.

Инцидент произошел в минувший четверг вечером в квартире одной из городских многоэтажек. По данным Следственного комитета , пьяный мужчина несколько раз ударил своего ребенка рукой, а затем швырнул его на пол с высоты собственного роста, причинив тем самым травмы несовместимые с жизнью.

Задержанному предъявлено обвинение, суд его арестовал на 2 месяца. На допросе мужчина признал свою вину. Расследование дела продолжается.