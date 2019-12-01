В Челябинске арестован мужчина, убивший месячного сына из-за плача

Сегодня, 10:36

Александр Зуев

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В Челябинске арестован мужчина, убивший месячного сына из-за плача

Челябинский суд арестовал местного жителя, задержанного по подозрению в убийстве грудного ребенка. Нетрезвый 29-летний отец пришел в бешенство после того, как все его попытки успокоить плакавшего сына не увенчались успехом. 

Инцидент произошел в минувший четверг вечером в квартире одной из городских многоэтажек. По данным Следственного комитета, пьяный мужчина несколько раз ударил своего ребенка рукой, а затем швырнул его на пол с высоты собственного роста, причинив тем самым травмы несовместимые с жизнью. 

Задержанному предъявлено обвинение, суд его арестовал на 2 месяца. На допросе мужчина признал свою вину. Расследование дела продолжается.

Челябинск ребенок убийство

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