Мужчина закурил в машине после распыления освежителя и взорвался

Житель Галифакса (США) по имени Карл чудом остался в живых после взрыва в салоне своего автомобиля, который сам и устроил по неосторожности. Перед тем как закурить, он обрызгал водительское кресло освежителем из аэрозольного баллончика.

А когда закурил, произошел хлопок такой силы, что вылетели стекла, а кузов автомобиля деформировался. Сам Карл отделался контузией и ожогами лица и рук.

«Мне невероятно повезло, что я здесь. Я должен был умереть прямо сейчас. Видя, что стало с моей машиной, я не могу поверить, что мне удалось выбраться живым. Это просто чудо перед Рождеством», – рассказал потерпевший изданию The Sun , после того как медики оказали ему помощь.

По словам Карла, он помнит только невероятно громкий хлопок и ослепительную вспышку. Очнулся уже в карете скорой помощи. Первое, что пришло в голову: он стал жертвой теракта. Но оказалось всё проще: он сам устроил из своего автомобиля бомбу на колесах. «Никогда больше не буду пользоваться аэрозолями», – добавил мужчина.