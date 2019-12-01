Мужчина закурил в машине после распыления освежителя и взорвался

Сегодня, 09:35

Александр Зуев

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Мужчина закурил в машине после распыления освежителя и взорвался

Житель Галифакса (США) по имени Карл чудом остался в живых после взрыва в салоне своего автомобиля, который сам и устроил по неосторожности. Перед тем как закурить, он обрызгал водительское кресло освежителем из аэрозольного баллончика. 

А когда закурил, произошел хлопок такой силы, что вылетели стекла, а кузов автомобиля деформировался. Сам Карл отделался контузией и ожогами лица и рук. 

 

«Мне невероятно повезло, что я здесь. Я должен был умереть прямо сейчас. Видя, что стало с моей машиной, я не могу поверить, что мне удалось выбраться живым. Это просто чудо перед Рождеством», – рассказал потерпевший изданию The Sun, после того как медики оказали ему помощь. 

По словам Карла, он помнит только невероятно громкий хлопок и ослепительную вспышку. Очнулся уже в карете скорой помощи. Первое, что пришло в голову: он стал жертвой теракта. Но оказалось всё проще: он сам устроил из своего автомобиля бомбу на колесах. «Никогда больше не буду пользоваться аэрозолями», – добавил мужчина.

США автомобиль взрыв

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