Мужчина закурил в машине после распыления освежителя и взорвался

Житель Галифакса (США) по имени Карл чудом остался в живых после взрыва в салоне своего автомобиля, который сам и устроил по неосторожности. Перед тем как закурить, он обрызгал водительское кресло освежителем из аэрозольного баллончика.
А когда закурил, произошел хлопок такой силы, что вылетели стекла, а кузов автомобиля деформировался. Сам Карл отделался контузией и ожогами лица и рук.
По словам Карла, он помнит только невероятно громкий хлопок и ослепительную вспышку. Очнулся уже в карете скорой помощи. Первое, что пришло в голову: он стал жертвой теракта. Но оказалось всё проще: он сам устроил из своего автомобиля бомбу на колесах. «Никогда больше не буду пользоваться аэрозолями», – добавил мужчина.
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