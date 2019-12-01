В Татарстане автоледи попала в ДТП, вышла из машины и погибла

Сегодня, 14:36

Виталий Фетисов

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В Татарстане автоледи попала в ДТП, вышла из машины и погибла

Около села Лекарево (Республика Татарстан) 31-летняя автоледи на дороге не справилась с управлением своей Lada Kalina и врезалась в отбойник. Женщина вышла из салона машины, чтобы посмотреть на повреждения и выставить аварийный знак, но тут же была сбита автомобилистом, который ехал следом за ней.

Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря.

По предварительным данным, водитель японского кроссовера Nissan Murano ехал на большой скорости. Из-за метели водитель тоже не справился с управлением и сбил девушку, которая вышла из автомобиля.

Пострадавшая от полученных травм умерла на месте происшествия, сообщает «Регион online».

В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы. Погибшую девушку сегодня, 22 декабря похоронили.

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