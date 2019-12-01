В Приморье мужчина устроил стрельбу у ресторана. Есть пострадавшие

Сегодня, 13:53

Александр Зуев

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В Приморье мужчина устроил стрельбу у ресторана. Есть пострадавшие

В ночь на воскресенье житель города Дальнегорск (Приморский край) устроил стрельбу из ружья возле местного ресторана. Конфликт начался еще в самом заведении. Позже его участники решили разобраться «по-мужски» на улице. Однако выяснение отношений заняло немого времени: один из них достал огнестрельное оружие (возможно, обрез) и открыл огонь по оппонентам. В итоге 4 человека получили ранения. Все они госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. 

Стрелка задержать не удалось – он скрылся с места преступления до приезда полиции. Правоохранители принимают меры к розыску и задержанию подозреваемого. 

«Установлено, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел выстрелы из ружья. В результате инцидента ранения получили четверо местных жителей», – сообщил РИА Новости представитель пресс-службе управления МВД.
Приморье стрельба раненые

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