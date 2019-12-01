В Уфе полыхает нефтехимический завод. В тушении задействовано 135 человек

В Уфе горит завод «Нефтехим». По словам очевидцев, пожар начался в 3-этажном здании, используемом для хранения легковоспламеняющихся веществ. Огонь распространился на площади около 2-х тыс. кв. м.

О пожаре стало известно ранним утром в воскресенье. К тушению привлечено 135 человек и 45 единиц специальной техники. Горят 250-литровые бочки с горючей жидкостью. Спасатели сдерживают дальнейшее распространение огня. В городе специалисты периодически забирают для анализа пробы воздуха. Превышений ПДК пока не выявлено.

О жертвах и пострадавших не сообщается. По данным РЕН.ТВ , ссылающегося на экстренные службы, к тушению подключится пожарный поезд.