Под Выборгом после столкновения с грузовиком сгорели пять легковых машин

Рано утром в субботу из-за неисправного светофора в Выборгском районе (Ленобласть) большегруз протаранил пять легковушек, в результате чего начался пожар. По данным РЕН.ТВ , инцидент произошел на 142 км автодороги «Скандинавия».

К настоящему моменту известно о 2-х погибших и одном пострадавшем, который доставлен в больницу. Все пять легковых автомобилей сгорели. Дорога перекрыта. ГИБДД организовала движение через Выборг.

На месте работают следственная группа, эксперты, спасатели. Огонь потушен. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий аварии. Выясняются обстоятельства ДТП.