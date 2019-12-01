Под Выборгом после столкновения с грузовиком сгорели пять легковых машин

Сегодня, 10:37

Александр Зуев

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Под Выборгом после столкновения с грузовиком сгорели пять легковых машин

Рано утром в субботу из-за неисправного светофора в Выборгском районе (Ленобласть) большегруз протаранил пять легковушек, в результате чего начался пожар. По данным РЕН.ТВ, инцидент произошел на 142 км автодороги «Скандинавия». 

К настоящему моменту известно о 2-х погибших и одном пострадавшем, который доставлен в больницу. Все пять легковых автомобилей сгорели. Дорога перекрыта. ГИБДД организовала движение через Выборг. 

На месте работают следственная группа, эксперты, спасатели. Огонь потушен. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий аварии. Выясняются обстоятельства ДТП.

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