В Твери на 75-летнюю женщину упала крыша остановки. Пенсионерку отправили в больницу пешком

Сегодня, 16:22

Александр Зуев

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В Твери на 75-летнюю женщину упала крыша остановки. Пенсионерку отправили в больницу пешком

Накануне в Твери на 75-летнюю жительницу обрушился фрагмент крыши, сорванной сильным ветром с остановочной конструкции. Пенсионерку сбило с ног, она получила множество травм и ушибов, среди которых сломанный палец руки, порезы не лице, сильный ушиб коленного сустава, сообщает ТИА

Очевидцы помогли ей встать и проводили до больницы (ЦРБ). Свободных врачей, кто мог бы заняться потерпевшей, там не оказалось. Пришлось отвести ее в поликлинику. Медики обработали ей раны и выписали направление в стационар – больницу №4. 

«Ей могли вызвать скорую, чтобы довезти до больницы! Пожилой человек с такими травмами: сильный ушиб колена, осколочный перелом большого пальца руки со смещением, ссадины на лице, сотрясение мозга. И её просто отправили из поликлиники, чтобы она сама добиралась», – возмутилась потом дочь пенсионерки – Лариса, которой не было с матерью в момент происшествия. 

Сейчас пострадавшая находится в стационаре, где наложили гипс и провели более тщательное обследование. Выяснением обстоятельств инцидента занялись сотрудники следственного управления.

Тверь остановка пенсионерка

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