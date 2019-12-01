Девушка и ее малолетний брат провалились под лед в Ивановской области

В городе Приволжск (Ивановская обл.) утонули в реке Шача 18-летняя девушка и ее 7-летний брат. По факту их смерти проводится доследственная проверка. Об этом рассказали в управлении СКР по региону.
Согласно информации, инцидент произошел в четверг вечером. Девушка решила сократить путь до дома.
В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия. По данным местных СМИ, погибшие воспитывались в многодетной семье.
Полмесяца назад сообщалось о подобной трагедии в Волгоградской области. Там под лед провалились два малолетних мальчика.
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