Девушка и ее малолетний брат провалились под лед в Ивановской области

Сегодня, 13:56

Александр Зуев

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Девушка и ее малолетний брат провалились под лед в Ивановской области

В городе Приволжск (Ивановская обл.) утонули в реке Шача 18-летняя девушка и ее 7-летний брат. По факту их смерти проводится доследственная проверка. Об этом рассказали в управлении СКР по региону. 

Согласно информации, инцидент произошел в четверг вечером. Девушка решила сократить путь до дома. 

«19 декабря 2019 года в вечернее время в г. Приволжске девушка забрала младшего брата из спортивной секции, по дороге домой дети решили сократить путь и перейти реку Шачу по льду. Лед не выдержал веса детей: сестра с братом провалились в воду и утонули», – говорится в релизе

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия. По данным местных СМИ, погибшие воспитывались в многодетной семье. 

Полмесяца назад сообщалось о подобной трагедии в Волгоградской области. Там под лед провалились два малолетних мальчика.

Ивановская область река несчастный случай

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