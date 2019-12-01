Девушка и ее малолетний брат провалились под лед в Ивановской области

В городе Приволжск (Ивановская обл.) утонули в реке Шача 18-летняя девушка и ее 7-летний брат. По факту их смерти проводится доследственная проверка. Об этом рассказали в управлении СКР по региону.

Согласно информации, инцидент произошел в четверг вечером. Девушка решила сократить путь до дома.

«19 декабря 2019 года в вечернее время в г. Приволжске девушка забрала младшего брата из спортивной секции, по дороге домой дети решили сократить путь и перейти реку Шачу по льду. Лед не выдержал веса детей: сестра с братом провалились в воду и утонули», – говорится в релизе

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия. По данным местных СМИ, погибшие воспитывались в многодетной семье.

Полмесяца назад сообщалось о подобной трагедии в Волгоградской области. Там под лед провалились два малолетних мальчика.