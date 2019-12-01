В Кузбассе в результате ДТП сгорел водитель бензовоза

Сегодня, 12:53

Александр Зуев

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В Кузбассе в результате ДТП сгорел водитель бензовоза

Под Кемерово на трассе «Сибирь» столкнулись мазутовоз и бензовоз. Последний в результате аварии вылетел с проезжей части, перевернулся и загорелся. Водитель выбраться из кабины не сумел. Очевидцы не смогли прийти ему на помощь из-за сильного огня. Горит не только сама машина, но и участок местности, на который попал вылившийся из цистерны бензин. 

«Сегодня около 14:10 (10:10 мск) на 191-м километре участка федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь", на территории Топкинского района Кемеровской области, произошло столкновение двух грузовых автомобилей – бензовоза и мазутовоза. В результате произошел разлив топлива с последующим воспламенением», – цитирует ТАСС сообщение управления МВД. 

Два человека, находившиеся в кабине мазутовоза, сумели покинуть машину самостоятельно. Им оказана помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались. 

Сейчас на месте аварии находятся спасатели, полиция и машина скорой помощи. Пожар пока не потушен. Об обстоятельствах ДТП не сообщается.

Кемеровская область БТП бензовоз

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