В Кузбассе в результате ДТП сгорел водитель бензовоза

Под Кемерово на трассе «Сибирь» столкнулись мазутовоз и бензовоз. Последний в результате аварии вылетел с проезжей части, перевернулся и загорелся. Водитель выбраться из кабины не сумел. Очевидцы не смогли прийти ему на помощь из-за сильного огня. Горит не только сама машина, но и участок местности, на который попал вылившийся из цистерны бензин.
Два человека, находившиеся в кабине мазутовоза, сумели покинуть машину самостоятельно. Им оказана помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались.
Сейчас на месте аварии находятся спасатели, полиция и машина скорой помощи. Пожар пока не потушен. Об обстоятельствах ДТП не сообщается.
Комментировать