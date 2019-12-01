Неизвестный в Москве всадил три пули в прохожего

Сегодня, 10:10

Александр Зуев

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Неизвестный в Москве всадил три пули в прохожего

Столичная полиция выясняет обстоятельства стрельбы, произошедшей на юго-востоке мегаполиса. По данным правоохранителей, 29-летний мужчина получил 3 проникающих огнестрельных ранения. В настоящее время потерпевший находится в больнице. 

Инцидент произошел в четверг в дневное время около фитнес-клуба по ул. Братиславская. Детали произошедшего не уточняются. 

«Госпитализирован с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра», – приводит РИА Новости сообщение ГУ МВД. 

Согласно информации источников, пистолет, из которого произведены выстрелы, боевой. Мотивы преступления пока непонятны: злоумышленник просто подошел к стоявшим у клуба мужчинам и открыл огонь. Ведется следствие.

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