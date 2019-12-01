На Алтае в ДТП погибли четверо полицейских

В Алейском районе (Алтайский край) произошло ДТП с участием Toyota Corolla и служебного полицейского автомобиля ВАЗ 21074. Авария унесла жизни 4-х сотрудников полиции, следовавших в командировку, и пассажира иномарки.
ДТП произошло вечером в среду. По данным следствия, водитель «Тойоты», выполняя обгон, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем.
Ночью на месте аварии работала следственная бригада и криминалисты. Правоохранителями изъяты записи с видеорегистраторов, которые позволят восстановить картину произошедшего. Следователям также предстоит изучить качество организации движения на данном участке автодороги и вынести свое определение.
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