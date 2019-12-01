На Алтае в ДТП погибли четверо полицейских

В Алейском районе (Алтайский край) произошло ДТП с участием Toyota Corolla и служебного полицейского автомобиля ВАЗ 21074. Авария унесла жизни 4-х сотрудников полиции, следовавших в командировку, и пассажира иномарки.

ДТП произошло вечером в среду. По данным следствия, водитель «Тойоты», выполняя обгон, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем.

«В результате ДТП четверо полицейских погибли на месте происшествия, одна из сотрудниц госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, погиб находящийся в гражданском автомобиле пассажир, водитель и другой пассажир также госпитализированы», – говорится в сообщении управления СКР по региону.

Ночью на месте аварии работала следственная бригада и криминалисты. Правоохранителями изъяты записи с видеорегистраторов, которые позволят восстановить картину произошедшего. Следователям также предстоит изучить качество организации движения на данном участке автодороги и вынести свое определение.