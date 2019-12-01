В Омске педофил пытался изнасиловать девочку на улице

В четверг в половине седьмого вечера на одной из улиц Омска неизвестный напал на малолетнюю девочку, возвращавшуюся с тренировки. Она вышла из автобуса и направилась домой. По дороге на нее напал мужчина с наброшенным на голову капюшоном, половину его лица скрывал черный шарф.

Злоумышленник схватил девочку сзади и сразу полез ей под куртку. От страха она закричала, да так пронзительно, что неизвестный сначала опешил, а потом оттолкнул от себя ребенка и бросился бежать, пишет местное издание Om1.ru со ссылкой на источник.

В управлении СКР на обращение издания ответили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию, поскольку заявления по данному факту пока не поступало.