СМИ выяснили, кем был ликвидированный на Лубянке стрелок

Накануне вечером мужчина открыл огонь на Лубянке в Москве, стреляя в людей и по зданию ФСБ. Один сотрудник ведомства погиб, пятеро ранены. Среди раненых один гражданский. Стрелка ликвидировали. Им оказался Евгений Манюров, 39 лет, житель Подольска.
Как установил канал РЕН.ТВ, по образованию Манюров был юристом, однако по специальности практически не работал, предпочитая трудиться охранником в ЧОП. Однажды он попытался открыть собственное дело, но быстро разочаровался и оставил эту идею. Главным увлечением мужчины являлся стрелковый спорт. В свое время он даже занимал призовые места на региональных соревнованиях.
В квартире, где жил Манюров, правоохранители провели обыск. Результаты пока неизвестны. Расследование дела взял на себя центральный аппарат СКР. Мотивы преступления устанавливаются.
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