В Нальчике убили корову и раскидали останки у мусорных баков

В Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) местные жители в соцсетях разместили фото останков зарезанного животного у мусорных баков.

Неизвестные забили, скорее-всего, корову, а окровавленные кости выбросили у мусорных баков. Данный инцидент произошел на улице Неделина, во дворе дома №6, пишет издание Регион Online.

«Вот такую картину наблюдают жители Нальчика. Ну зарезали вы животное, зачем вот-так на мусорке разбрасывать? Почему наши дети, играя во дворе дома должны наблюдать это?» – возмущаются местные жители в Сети.