В Нальчике убили корову и раскидали останки у мусорных баков

Вчера, 21:46

Виталий Фетисов

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В Нальчике убили корову и раскидали останки у мусорных баков

В Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) местные жители в соцсетях разместили фото останков зарезанного животного у мусорных баков.

Неизвестные забили, скорее-всего, корову, а окровавленные кости выбросили у мусорных баков. Данный инцидент произошел на улице Неделина, во дворе дома №6, пишет издание Регион Online.

«Вот такую картину наблюдают жители Нальчика. Ну зарезали вы животное, зачем вот-так на мусорке разбрасывать? Почему наши дети, играя во дворе дома должны наблюдать это?» – возмущаются местные жители в Сети.

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