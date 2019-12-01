В подмосковном Ступино зарезали бухгалтера горадминистрации. Тело пролежало в доме двое суток

Сегодня, 17:31

Александр Зуев

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В подмосковном Ступино зарезали бухгалтера горадминистрации. Тело пролежало в доме двое суток

Труп бухгалтера местной администрации обнаружен в ее доме в городе Ступино (Московская обл.). 39-летняя женщина скончалась от ножевой раны в области живота. По мнению правоохранителей, тело пролежало в помещении около 2-х суток. Точнее дату и причину смерти назовут эксперты. Следственная группа провела тщательный осмотр места происшествия, начато расследование, сообщает «Комсомолка». 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в течение недели найдены два трупа без головы, у одного из них также отсутствовали кисти рук. По мнению жителей, в их регионе появился маньяк. Первое тело было обнаружено в поле (Щелковский округ), втрое – у реки Руза. Личность второго потерпевшего пока не установлена.

Московская область бухгалтер ножевое ранение

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