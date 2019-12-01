В Красногорске родители выбросили детей с третьего этажа, чтобы спасти от пожара

Сегодня, 15:59

Виталий Фетисов

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В Красногорске родители выбросили детей с третьего этажа, чтобы спасти от пожара

В Красногорске (Московская область) во время пожара в квартире родители выбросили своего 9-летнего сына и 3-летнюю дочь из окна третьего этажа, сообщает «РЕН-ТВ».
Дети не пострадали, так как их поймали на тент жители дома.
Родители вслед за своими детьми выпрыгнули из окна, но получили серьезные повреждения.

39-летний отец семейства в результате неудачного падения получил перелом таза, позвоночника и плеча, а его 36-летняя супруга сломала таз и позвоночник.

Вся семья в настоящее время находится в Красногорской больнице.

Состояние детей врачами оценивается как стабильное, их здоровью ничего не угрожает, состояние родителей пока тяжелое.

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В Красногорске родители выбросили детей с третьего этажа, чтобы спасти от пожара

Сегодня, 15:59

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