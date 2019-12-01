Слесарь ломал дорогостоящее оборудование, чтобы заработать на ремонте

Слесарь электромеханического предприятия в Новосибирске решил увеличить свой заработок, ломая локомотивное электрооборудование, которое он получал для обслуживания. Расчет прост – чем больше объем работ, тем выше оплата. В данном случае поврежденным двигателям требовался капитальный ремонт.

По данным оперативников линейного отдела, распутавшим это дело, 48-летний слесарь успел повредить в общей сложности 9 электродвигателей, нанеся ущерб родному предприятию в сумме более 2,7 млн. рублей, говорится в сообщении УМВД на транспорте.

За порчу имущества его привлекли к уголовной ответственности (ст.167 УК). Максимальный срок, который грозит обвиняемому, – до 2-х лет колонии.