В Саратове на пешеходном переходе водитель сбил женщину с двумя детьми

В четверг около часа дня в Саратове на ул. Клочкова автомобиль Mitsubishi по управлением 29-летнего мужчины сбил трех человек – женщину и двух ее малолетних детей. ДТП произошло на пешеходном переходе. Пострадавшие получили травмы средней тяжести. В настоящее время они находятся в больнице.

Детей 2011 г. рождения в детскую больницу отвезли спасатели, а 38-летнюю маму в медицинское учреждение доставила бригада скорой помощи. Потерпевшим оказывается необходимая помощь. Водитель задержан, обстоятельства происшествия выясняются, сообщает «ЧП Саратов ».

Во вторник по вине водителей в саратовские больницах оказались 4 пешехода. Одно ДТП было совершено утро и три – вечером после 17-ти часов.