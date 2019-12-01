В Волгограде ребенка избивали, не пускали в школу и морили голодом

Волгоградская полиция проводит проверку информации о применении физической силы к малолетнему ребенку, приживающем в месте с семьей в многоквартирном доме по ул. Курчатова. 6-летний мальчик не посещал школу со второй половины ноября. Администрация учебного заведения забила тревогу.

Родителей вместе с ребенком вызвали к директору. В беседе приняли участие инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник службы опеки. У мальчика обнаружены множественные ушибы и ссадины. Позже мальчик признался, что его избивают родители (мать и отчим), кроме того, они не дают ему еды.

Ребенок из семьи изъят и помещен в больницу. Родителями занялся Следственный комитет. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки, сообщает «Волгоградская правда ».