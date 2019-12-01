В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса

На участке дороги Шахты – Цимлянск в Усть-Донецком районе (Ростовская обл.) произошло ДТП: проезжую часть не поделили два встречных автомобиля – школьный автобус и отечественная легковушка ВАЗ-2110.

По данным ресурса 161.RU , ссылающегося на областное УМВД, в автобусе находилось 12 школьников, в салоне легкового автомобиля – двое мужчин. Водитель от удара скончался на месте.

«В результате происшествия погиб 38-летний водитель легкового автомобиля, 24-летний пассажир госпитализирован. В школьном автобусе никто не пострадал», – говорится в сообщении управления МВД.

На месте аварии работают полиция и спасатели. К ликвидации последствий аварии привлечены две единицы техники. Основная версия произошедшего – выезд легковушки на встречную полосу. ДТП произошло в четверг утром, автобус вез детей в школу.